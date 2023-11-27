Самусьский судозавод до 2026 года заключил контракты на строительство барж на 0,5 млрд рублей

27 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

ООО «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» (СССРЗ, входит в холдинг ЗАО «Сибирский центр логистики», СЦЛ) на 2024–2025 годы заключил новые контракты на строительство и ремонт судов на общую сумму более 500 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные компании.

Так, СССРЗ заключил контракт с ООО «Уральская транспортная компания» на строительство несамоходную сухогрузную баржу-площадку с кормовым аппарельным устройством. Сдача судна запланирована к навигации 2024 года. Также судозавод заключил контракт с АО «Таймыргеофизика» на строительство мелкосидящего буксира, срок сдачи — 2025 год.

«Портфель заказов по судоремонту в 2023 году пополнился договором с ООО „Газпром трансгаз Томск“. Работы по капитальному ремонту буксирно-разъездного теплохода и буксира запланированы на 2024–2025 годы», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в следующем году СССРЗ завершит строительство последних четырех (из 10 — ИФ) несамоходных барж-площадок для АО «Енисейское речное пароходство» (ЕРП, контролируется ГМК «Норникель» (MOEX: GMKN).

Как сообщалось, СССРЗ в июле 2021 года заключил соглашение с Енисейским пароходством на изготовление 10 морских барж. Стоимость контракта составляла около 1,5 млрд рублей. Директор СССРЗ Николай Вдовенко после спуска на воду первой баржи в августе 2022 года сообщал журналистам, что стоимость контракта выросла до 2 млрд рублей из-за роста цены на металлопрокат. При этом Вдовенко подчеркивал, что, согласно допсоглашению, итоговая сумма может меняться как в меньшую, так и в большую сторону.

Самусьский судозавод расположен в поселке Самусь вблизи ЗАТО Северск. Предприятие было основано в 1907 году, строительством судов занимается с 1912 года. Основные производственные мощности были модернизированы в конце 1980-х годов. Завод входит в холдинг «Сибирский центр логистики».

СЦЛ — вертикально интегрированный холдинг, в состав которого входят добывающие, транспортные и судостроительные компании в Обском бассейне, в том числе ООО «Речной порт Нижневартовск» и СССРЗ.

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