МегаФон начинает продажи аксессуаров под новой собственной торговой маркой

27 ноября 2023 / Сибирский филиал ПАО «МегаФон» / Фото: Сибирский филиал ПАО «МегаФон»

МегаФон начинает продажу 12 категорий товаров для мобильной электроники под собственным брендом Stellarway. Оператор выходит на новый для себя рынок аксессуаров в период его активного развития.

Аксессуары для мобильных устройств и ноутбуков сегодня демонстрируют уверенный рост. Объем их продаж в интернет-магазине и объединенной розничной сети МегаФона и Yota в третьем квартале текущего года вырос на 12% в штуках по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Наилучшая динамика отмечается в категориях док-станций (+590%), проводных гарнитур (+421%), наушников (+145%), внешних источников питания (+70%). Наибольший прирост продаж в денежном выражении показывают сетевые зарядные устройства (+75%), наушники (+102%) и внешние аккумуляторы (+93%).

Под маркой Stellarway МегаФон будет выпускать более 100 товаров во всех популярных категориях: защитные стёкла, аккумуляторы, проводные и беспроводные наушники, адаптеры, аудио и дата-кабели, сетевые и автомобильные зарядные устройства, проводные гарнитуры. В том числе будут представлены беспроводные зарядки для Apple Watch и чехлы MagSafe.

Защитные стекла, устройства для быстрой зарядки и чехлы от Stellarway уже доступны в интернет-магазине МегаФона. До конца января следующего года все категории анонсированных товаров будут представлены как в салонах объединённой розничной сети МегаФона и Yotа, так и в интернет-магазине. Разработкой и поставками аксессуаров Stellarway занимается дочерняя компания оператора Revo Charge.



МегаФон рассчитывает, что до конца 2024 года товары Stellarway займут до 50% продаж всех аксессуаров в объединенной розничной сети. Запуск собственной торговой марки позволит увеличить объем продаж аксессуаров примерно на 25% в течение следующего года.

«Активно развивающийся рынок товаров для мобильной электроники сейчас наводнен товарами категории No Name и покупателю бывает сложно ориентироваться. Наличие собственной торговой марки Stellarway позволит нам контролировать производство и всю цепочку поставок. Это даст возможность гарантировать качество наших изделий. Сейчас выводим на рынок более 100 товарных позиций, а в дальнейшем мы планируем расширить ассортимент», — комментирует директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

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