Томичи услышат лучшее джазовое исполнение песен из репертуара Мэрилин Монро на концерте в Underground

Томский Обзор / Фото: 27 ноября 2023 // Фото: https://vk.com/jazzcafeunderground

В пятницу, 1 декабря, в Томске в джаз-клубе Underground состоится концерт одной из самых ярких джазовых певиц современности Анастасии Лютовой с её коллективом «Лютый Бэнд».

Как сообщают организаторы, на мероприятии томичи услышат самые известные песни из репертуара Мэрилин Монро в джазовом прочтении.

«Одна из самых ярких певиц современного российского джаза Анастасия Лютова в сопровождении квартета, без преувеличения будет сказано, выдающегося российского джазового пианиста Алексея Подымкина. Изысканные и утонченные аранжировки. Настоящий праздник для томских любителей джаза!», — отметил основатель джаз-клуба Underground Олег Усенко.

Анастасия Лютова — выпускница Российской академии музыки им. Гнесиных, вокалистка и аранжировщик, Анастасия — лауреат международных конкурсов.

В составе коллектива «Лютый Бэнд» музыканты из первой лиги российского джаза:

Олег Грымов — тенор-саксофонист, виртуозно играющий также на альт- и сопрано-саксофонах, бас-кларнете и флейте, солист и концертмейстер группы саксофонов оркестра им. Олега Лундстрема;

Алексей Подымкин — один из лучших джазовых пианистов страны, сотрудничающий с международными звездами джаза;

Владимир Кольцов-Крутов — один из самых востребованных контрабасистов России;

Алексей Беккер — не только блестящий барабанщик, но и пианист, аранжировщик.

Концерт состоится в пятницу, 1 декабря, по адресу ул. К. Маркса, 23а. Стоимость билетов: 1450 — 1850 рублей, приобрести их можно по ссылке..

Начало в 19.00.

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