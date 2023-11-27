Томичи узнают тайну места захоронения коменданта Томска Томаса де Вильнева на лекции в ТПУ

Томский Обзор / Фото: 27 ноября 2023 // Фото: news.tpu.ru

В четверг, 30 ноября, томичей приглашают на бесплатную лекцию «Тайна могилы француза, управлявшего Томском в 18 веке». Её посетители узнают тайну места захоронения коменданта Томска Томаса Томасовича де Вильнева.

Как уточняют в пресс-службе ТПУ, лекцию проведет выпускник политеха, исследователь истории и архитектуры Томска Артем Дроздов. В мероприятии также примет участие историк-краевед, экскурсовод, директор ОКФ «Сибириада» Константин Черенков.

«В 1794 году умирает комендант Томска Томас де Вильнев (Девильнев). 20 лет он управлял делами города. Его сын Иван устанавливает на могиле коменданта чугунную плиту, но где именно находилась могила де Вильнева — неизвестно. До сегодняшнего дня краеведы выдвигали три версии местоположения могилы. При этом одни говорили, что могила была единственная, а другие, что она находилась на старом кладбище. Это сильно усложняло поиск. Мы год работали с архивами и библиотеками, расшифровывали и переводили старинные документы, и выяснили, что все три версии не подтвердились. Могила была совсем в другом месте», — говорит Артем Дроздов.

Томас Томасович де Вильнев (Девильнев) приехал в Россию из Франции. По некоторым данным, комендантом Томска он стал в 1774 году и находился на этом посту до своей смерти в 1794 году. По данным из статьи сотрудников историко-краеведческого отдела библиотеки имени Пушкина, в период его правления, в 1775 году в Томске был построен новый деревянный мост через реку Ушайку, в 1777–1784 годах возведена каменная Богоявленская церковь, в 1776 году заложена, а в 1789 году освящена каменная Казанская церковь, при Богородице-Алексеевском монастыре открылось народное училище, смотрителем которого был избран комендант, а также в 1789 году началось строительство каменной Воскресенской церкви.

Лекция состоится 30 ноября в 204-й аудитории Главного корпуса ТПУ (пр. Ленина, 30). Вход свободный, по предварительной регистрации.

Начало в 19.00.

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