18+
18+
РЕКЛАМА

«Томскнефть» ВНК приглашает на работу слесарей и сварщиков

Работа в Томске, Томские новости, предприятия промысел работа в Томске куда устроиться интересные новости Томска «Томскнефть» ВНК приглашает на работу слесарей и сварщиков

В АО «Томскнефть» ВНК открыты несколько вакансий. Компании требуются:

Требования: обязательно наличие удостоверения по профессии и опыт работы не менее года. Для электрогазосварщика желателен НАКС.

График работы: вахтовый метод 30/30, пункт сбора г. Стрежевой, г. Тара, г. Томск (дорога до пункта сбора не оплачивается). Скользящий график 4/4.

Дополнительная информация 8(38259) 6-96-81, 6-95-33, резюме на: tn_personal@tomskneft.ru (в теме письма указывать фамилию, город проживания, профессию).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Добрым молодцам урок: Wink.ru представил трейлер нового сериала «Недетское кино»

21 ноября 2023
Томские новости

МегаФон обнулит стоимость трафика в десяти крупнейших интернет-магазинах

11 ноября 2023
Томские новости

Театральный сквер в Томске обретет узаконенное название и лишится Музы

22 ноября 2023
Томские новости

Две школы и детсад закрыты в Томской области на карантин из-за респираторных инфекций — Роспотребнадзор

1 ноября 2023
Томские новости

Томским детям-сиротам расскажут о том, как получить и сохранить жилье

20 ноября 2023
Томские новости

В Томске до субботы изменится схема движения автобуса №4

21 ноября 2023
Томские новости

Жители ряда домов в Советском районе Томска останутся без воды 22 ноября

3 ноября 2023
Томские новости

Томичей приглашают поговорить о музыке у камина под звуки винила

2 ноября 2023
Томские новости

В Томске в два раза увеличилось количество пользователей умными домофонами «Ростелекома»

23 ноября 2023