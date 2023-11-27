«Томскнефть» ВНК приглашает на работу слесарей и сварщиков

27 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: АО «Томскнефть» ВНК

В АО «Томскнефть» ВНК открыты несколько вакансий. Компании требуются:

слесарь-ремонтник;

электрогазосварщик;

трубопроводчик линейный;

оператор обезвоживающей и обессоливающей установки;

слесарь по ремонту технологических установок;

оператор товарный.

Требования: обязательно наличие удостоверения по профессии и опыт работы не менее года. Для электрогазосварщика желателен НАКС.

График работы: вахтовый метод 30/30, пункт сбора г. Стрежевой, г. Тара, г. Томск (дорога до пункта сбора не оплачивается). Скользящий график 4/4.

Дополнительная информация 8(38259) 6-96-81, 6-95-33, резюме на: tn_personal@tomskneft.ru (в теме письма указывать фамилию, город проживания, профессию).

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