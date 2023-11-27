«Томскнефть» ВНК приглашает на работу слесарей и сварщиков
27 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: АО «Томскнефть» ВНК
В АО «Томскнефть» ВНК открыты несколько вакансий. Компании требуются:
- слесарь-ремонтник;
- электрогазосварщик;
- трубопроводчик линейный;
- оператор обезвоживающей и обессоливающей установки;
- слесарь по ремонту технологических установок;
- оператор товарный.
Требования: обязательно наличие удостоверения по профессии и опыт работы не менее года. Для электрогазосварщика желателен НАКС.
График работы: вахтовый метод 30/30, пункт сбора г. Стрежевой, г. Тара, г. Томск (дорога до пункта сбора не оплачивается). Скользящий график 4/4.
Дополнительная информация 8(38259) 6-96-81, 6-95-33, резюме на: tn_personal@tomskneft.ru (в теме письма указывать фамилию, город проживания, профессию).
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