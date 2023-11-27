Томичей приглашают на лекцию редактора издательства V–A–C Press Даниила Бельцова

Томский Обзор / Фото: 27 ноября 2023 // Фото: /vk.com/arthousetomsk

В пятницу, 1 декабря, томичей приглашают на лекцию и мастер-класс «Создает ли медиа среду или среда создает медиа?» с редактором издательства V–A–C Press и главным редактором онлайн-журнала V–A–C Sreda Даниилом Бельцовым. Мероприятие пройдет в Доме искусств, уточняют организаторы группе «ВКонтакте».

Встреча состоится в рамках литературной студии «#Протекст». Даниил расскажет, как функционирует онлайн-журнал V–A–C Sreda, какие основные принципы заложены в его структуру, почему важно не только «читать», но и «смотреть» и «слушать», а также как ориентироваться в «туманном безвременьи сегодня».

Мероприятие стартует в 18.00 по адресу: по ул. Шишкова, 10. Вход свободный, по предварительной регистрации.

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