Водитель иномарки пострадал при столкновении с патрульным УАЗом в Томске

26 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Минувшей ночью, 26 ноября, в Томске столкнулись Volkswagen Passat и УАЗ Патриот, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 1.25 на пересечении улиц Елизаровых и Шевченко. По предварительным данным, УАЗ ехал на отработку сообщения о ножевом ранении с включенной специальной световой и звуковой сигнализацией. Когда автомобиль пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора, он столкнулся с иномаркой, которая двигалась по ул. Шевченко на «зеленый».

В результате ДТП 24-летний водитель Volkswagen получил травмы.

По факту происшествия назначено проведение служебной проверки. Обстоятельства ДТП выясняются.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».