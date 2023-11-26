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Водитель иномарки пострадал при столкновении с патрульным УАЗом в Томске

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Минувшей ночью, 26 ноября, в Томске столкнулись Volkswagen Passat и УАЗ Патриот, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 1.25 на пересечении улиц Елизаровых и Шевченко. По предварительным данным, УАЗ ехал на отработку сообщения о ножевом ранении с включенной специальной световой и звуковой сигнализацией. Когда автомобиль пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора, он столкнулся с иномаркой, которая двигалась по ул. Шевченко на «зеленый».

В результате ДТП 24-летний водитель Volkswagen получил травмы.

По факту происшествия назначено проведение служебной проверки. Обстоятельства ДТП выясняются.

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