В Томске появилась литературная световая инсталляция

25 ноября 2023 / Томский Обзор

В усадьбе Дома искусств в Томске появилась литературная световая инсталляция. Это фраза томского писателя-фантаста Виктора Колупаева «Жизнь как год». Конструкцию разместили в рамках проекта «Про текст: литературная Сибирь в прошлом и настоящем» в Доме искусств.

— Почему мы выбрали именно эту фразу — так называется цикл рассказов Виктора Колупаева. Очень хочется, чтобы как можно больше томичей познакомились с его творчеством. Колупаев был советским писателем-фантастом. Безусловно, в первую очередь, именно это выделяет его среди других «томских классиков». Но и среди фантастов советского периода он остаётся узнаваем. Мы рекомендуем начать знакомство с его творчеством как раз с этого цикла, — рассказала «Томскому Обзору» директор Дома искусств Дарья Соловий.

Официальное открытие литературной инсталляции, размещенной в усадьбе на Шишкова, 10, запланировано на 2 декабря. Также запланированы лекции о творчестве Виктора Колупаева и открытая читка его рассказа.

Инсталляция, по словам организаторов, останется в усадьбе надолго, и, возможно, будет не единственной.

Виктор Колупаев — советский российский писатель-фантаст. Жил и работал в Томске. Дебютировал в 1966 г. в томской газете «Молодой ленинец», активно писал в 1970-1980-х. Его рассказы относят к редкой в советской фантастике того периода лирической фэнтези в духе Рэя Брэдбери или «странной городской прозы» с элементами фантастики. Одно из наиболее известных произведений Колупаева — повесть «Фирменный поезд „Фомич“». В советское время книги В. Колупаева выходили в сибирских издательствах, одна из последних была выпущена АСТ в 2003 г.

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