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Томич и новосибирец получили условные сроки за контрабанду леса на 30 млн рублей

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Кировский районный суд Томска признал местного жителя и новосибирца виновными по делу о контрабанде лесоматериалов и приговорил их к условным срокам наказания, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Подсудимые, являясь индивидуальным предпринимателем и руководителем коммерческой организации, с 2019 по 2020 годы незаконно переместили из РФ через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалы на сумму свыше 30 млн рублей», — говорится в сообщении.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).

Суд назначил одному наказание в виде четырех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 200 тыс. рублей, другому — трех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 200 тыс. рублей.

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