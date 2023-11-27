Вышли в финал: заключительный сезон «Трудных подростков» стартует на Wink.ru и more.tv 14 декабря

27 ноября 2023 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Онлайн-сервисы Wink.ru и more.tv представили постер и трейлер пятого сезона «Трудных подростков» (18+) с Никитой Волковым («Крецул»), Глебом Калюжным («Трепачи»), Милой Ершовой («Плейлист волонтера»), Анастасией Красовской («Слово пацана. Кровь на асфальте») и другими. Премьера нового сезона состоится 14 декабря эксклюзивно на Wink.ru и more.tv. Он станет финальным в истории о взаимоотношениях бывшего футболиста Антона Ковалёва с подопечными центра для трудных подростков.

Производством занимается кинокомпания Prospect Production по заказу «НМГ Студии» при поддержке Института развития интернета (АНО «‎ИРИ»‎). Сериал входит в линейки Wink Originals и more originals.

В заключительном сезоне трудные подростки останутся без своего тренера Антона Ковалёва (Никита Волков), который ушел тренировать профессиональную команду. Теперь Ковалёв и его воспитанники — злейшие враги. Смогут ли они простить друг друга? Удастся ли подросткам воспользоваться шансом покинуть центр без своего наставника? Об этом расскажут новые серии.

За четыре сезона истории «Трудных подростков» стали молодежным хитом и получили признание не только зрителей, но и профессионального сообщества. В 2019–2022 году проект был удостоен множества наград, в том числе за социальный вклад. Сериал вырос в целый мир для подростков, импакт-экосистему. Вокруг него возникли документальные проекты, шоу и помогающие чат-боты, которые поддерживают подростков в трудных ситуациях. А для актерской команды пять съемочных лет стали и важным творческим опытом, и школой жизни.

«Это было увлекательнейшее приключение. Пять лет удивительных съемок! Мой герой как только не раскрывался в этой истории: и с хорошей стороны, и с не очень. Но могу сказать — за детей всегда был горой», — отметил актер Никита Волков.

«Мой путь в проекте достаточно тернистый. Сама роль, тем не менее — необычная, глубокая, с мощным посылом для зрителя. Поначалу я даже не осознавал какую ответственность на себя беру. Благо была возможность лепить характер моего героя Макса свободно. Авторам и создателям — низкий поклон за возможность работать над такой пронзительной и важной для подростков историей», — сказал актер Глеб Калюжный.

«Я искренне люблю этот сериал. Он открыл мне двери в кино, познакомил с замечательными людьми, подарил большой опыт», — прокомментировала актриса Мила Ершова.

«Как только моя героиня Влада появилась в сериале, ее возненавидели все. Как персонажи сериала, так и зритель. Мне было важно, чтобы все поняли, что она неплохой человек и такой же подросток со своими трудностями. И получилось! За все сезоны Влада не только открылась с новой стороны, но и стала частью сообщества подростков. За пять лет было многое и многое менялось. Как минимум, все мы повзрослели. Пока что это самый продолжительный проект в моей карьере. Финальный сезон — это новые шутки, новые приключения. Но помимо всей легкости сериала, были и тяжелые съемки. Ведь это последний сезон и окончание пятилетней истории. Мы всей группой старались сделать его достойным. Я буду очень скучать по подросткам», — поделилась актриса Анастасия Красовская.

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