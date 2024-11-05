Пешеход попал под колеса «Жигулей» в Томске

5 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Сегодня утром, 5 ноября, в Томске под колеса ВАЗ-2107 попал 34-летний мужчина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 8.30 на ул. Смирнова, 15. По предварительным данным, мужчина переходил проезжую часть вне перехода, в зоне его видимости, слева направо по ходу движения сбившего его автомобиля.

В результате ДТП пешеход получил травмы. Обстоятельства происшествия уточняются.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 103, телефон 8 (38-22) 79-46-93.

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