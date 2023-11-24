В Томске судебный пристав спас девочку, которая чуть не упала с пятиметровой высоты

24 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Томский судебный пристав-исполнитель Самир Мамедов помог маленькой девочке, которая чуть не спрыгнула с пятиметровой высоты на детской площадке в одном из торговых центров Кировского района.

Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, Мамедов проводил время с женой и двумя дочками. Когда девочки наигрались, семья засобиралась домой. Тогда Самир услышал испуганные крики: по подъемнику, ведущему на горку, карабкалась маленькая девочка. На первый взгляд, подъемник безопасный: спиралевидная труба, внутри которой дети и взбираются на горку. Но ребенок лез снаружи, цепляясь за округлые конструкции, и уже почти добрался до верха, на высоту в 5 метров.

Девочка не понимала опасности. Она смеялась и, похоже, совсем не боялась высоты. Самир бросился к горке и взобрался на нее с противоположной стороны. До девочки было рукой подать в буквальном смысле, но ребенка и взрослого разделяла сетка.

— Я видел, что сетка крепкая, сплетена из плотных синтетических нитей, а в карманах у меня не было ничего режущего. Тем временем девочка уже приготовилась прыгать вниз. У меня не было другого выхода, как вцепиться в сетку и разорвать ее. Я не знаю, как это получилось сделать, ведь сетка, как мне сказали позже, настолько крепкая, что выдерживает массу взрослого человека. Но я ее разорвал, и в последний момент успел схватить ребенка за ногу, — вспоминает пристав.

Ребенка Самир спустил вниз под аплодисменты посетителей и горячее «спасибо» бабушки, не уследившей за внучкой. В итоге сам Мамедов серьезно повредил сухожилия. Несколько пальцев его рук сейчас практически обездвижены. Но самое главное, считает спаситель, малышка осталась жива и невредима.

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