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У томского НПЦ «Полюс» новый директор

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Научно-производственный центр «Полюс» возглавил замгендиректора по производству предприятия Баир Манзаров, сообщает пресс-служба Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области.

Ранее исполнявший обязанности генерального директора Андрей Агашев с 20 ноября 2023 года вернулся к исполнению обязанностей заместителя генерального директора по безопасности. Тогда же Баир Манзаров приступил к обязанностям руководителя.

Баир Манзаров окончил Томский политехнический университет по специальности металлорежущие станки и инструменты. В 1996 году устроился в «Научно — производственный центр «Полюс». В 2009 году стал начальником цеха, а в 2017 — заместителем генерального директора по производству.

АО «НПЦ «Полюс» — предприятие ГК «Роскосмос», входящее в состав интегрированной структуры АО «Информационные спутниковые системы». Специализируется на создании наукоемкого бортового и наземного электротехнического оборудования и систем точной механики. Разработанные и изготовленные на предприятии комплексы и устройства эксплуатируются на сотнях космических аппаратов различного назначения, в составе морских систем, оборудования для транспортировки газа и нефти. Сегодня «Полюс» является ведущим российским разработчиком специальных электротехнических систем для морской техники и включен в реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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