Инвестпрограмме Томской области требуется перезагрузка — дептуаты

Томский Обзор / Фото: 23 ноября 2023 // Фото: duma.tomsk.ru

Областные депутаты предлагают пересмотреть подходы к формированию и оценке эффективности инвестиционной программы региона. Это предложение внесли депутаты на заседании комитета по экономической политике при обсуждении вопроса о реализации государственной программы «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области».

Как уточняют на сайте регионального парламента, к 2030 году региону необходимо обеспечить 170% роста инвестиций в основной капитал, за исключением средств федерального бюджета и инвестиций инфраструктурных монополий, в сравнении с 2020 годом.

Председатель областного парламента Оксана Козловская отметила, что сейчас отсутствует подходящая методика оценки эффективности государственных программ, а проведенный контрольно-счётной палатой региона анализ показывает, что существующая инвестпрограмма не обеспечивает достижение целей развития Томской области и исполнению отдельных Указов Президента РФ.

— Сегодня необходимо создавать условия для привлечения инвесторов в те сферы экономики, на которые региональная власть может оказать непосредственное влияние. Для этого нужно пересмотреть подходы к формированию госпрограмм региона, а для оценки эффективности за основу взять их прямое влияние на достижения целевых показателей Стратегии социально-экономического развития региона и отдельных показателей оценки губернатора, — отметила Оксана Козловская.

Комитет направит рекомендации в администрацию региона, а также включит в план мониторинга законодательства на 2024 год закон «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Томской области».

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