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В субботу в Томске откроется первый в этом сезоне ледовый каток

Новый год ❄, Отдых, Томские новости, каток интересные новости Томска куда сходить отдых зимой прокат коньков В субботу в Томске откроется первый в этом сезоне ледовый каток

В субботу, 25 ноября, в Томске начинают работу ледовые катки. Первый откроется в 13.00 на территории спорткомплекса «Кедр» на ул. Высоцкого, 7.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, на катке будет организовано музыкальное сопровождение и освещение.

Прокат коньков будет работать со вторника-пятницу с 13.00 до 18.00, в выходные дни — с 13.00 до 20.00. Понедельник — выходной.

Всего в этом сезоне в Томске планируют открыть около 30 ледовых катков.

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