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Иномарка сбила двоих дорожных рабочих в Томске, один из них скончался

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Минувшей ночью в Томске иномарка сбила двоих дорожных рабочих и врезалась в стоящий ГАЗ, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на ул. Елизаровых. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля совершил наезд на рабочих, которые ремонтировали покрытие проезжей части, после чего столкнулся с другим транспортным средством.

В результате ДТП 25-летний рабочий скончался на месте, второй с травмами доставлен в медучреждение.

Позже полицейские выяснили, что за рулем иномарки находился ранее неоднократно судимый 37-летний безработный местный житель. Ранее он был лишен права управления транспортным средством. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования и был доставлен в территориальный отдел полиции.

По факту ДТП проходит проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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