18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске в два раза увеличилось количество пользователей умными домофонами «Ростелекома»

Ростелеком, Томские новости, Ростелеком безопасность домофоны как взломать домофон интересные новости Томска В Томске в два раза увеличилось количество пользователей умными домофонами «Ростелекома»

«Ростелеком» подвел итоги десяти месяцев по подключению пользователей к сервису «Умный домофон» на платформе «Ключ». На начало ноября управлять доступом в подъезд или просматривать записи с камер видеонаблюдения через приложение на смартфоне могут уже более 2 000 семей, что в два раза больше чем в январе.

В 2020 году оператор вывел на рынок Томской области комплексную цифровую услугу «Ростелеком Ключ», которая включает в себя «Умный домофон», «Комплексное видеонаблюдение», «Умные счетчики» и «Умный шлагбаум».

Сегодня наибольшим спросом среди томичей пользуется современная домофония со встроенной камерой фотовидеофиксации и микрофоном. Такая система доступа в многоквартирные дома позволяет жильцам удаленно, через приложение «Ростелеком Ключ» на смартфоне, открывать общую уличную дверь, а также просматривать кто и когда вошел в подъезд. Примерно 85% клиентов начинают использовать эти функции в первый месяц подключения. Еще одна удобная опция сервиса — это создание гостевых кодов. По отчету оператора, в октябре пользователи создали 1 300 временных паролей для открытия дверей в подъезды.

«Первыми начали внедрять „Ростелеком Ключ“ застройщики в новых микрорайонах. Позже платформой стали интересоваться управляющие компании и ТСЖ. Оснащение домов технологическими системами повышает уровень безопасности и комфорта, а соответственно растет привлекательность жилья», — подчеркнул директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Подробную информацию о продуктах платформы «Ростелеком Ключ» можно получить по телефону 8 800 301 05 50 или на сайте компании.

Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». erid: 2SDnjdmgHBe.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают поговорить о музыке у камина под звуки винила

2 ноября 2023
Томские новости

«Ростелеком» приглашает в цифровое будущее: фокус на отечественные ИТ-разработки и спутниковые технологии связи

14 ноября 2023
Томские новости

Последствия пожара в деревянном доме в центре Томска — фоторепортаж

12 ноября 2023
Томские новости

Общительная нейросеть: материал из Сибири о голосовом помощнике стал первой работой на конкурсе «Вместе в цифровое будущее»

17 ноября 2023
Томские новости

Томичей приглашают на черно-белую выставку

1 ноября 2023
Томские новости

В Томске на Нахимова устанавливают новые остановочные павильоны

29 октября 2023
Томские новости

Томичкам расскажут о поиске силы в себе на новой коммуникационной площадке в Кадровом центре

14 ноября 2023
Томские новости

Минкульт выделил 5,7 млн рублей на консервацию храма в Нагорном Иштане

2 ноября 2023
Томские новости

Администрация Томской области и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве в EGS-трансформации

3 ноября 2023