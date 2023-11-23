В Томске в два раза увеличилось количество пользователей умными домофонами «Ростелекома»

23 ноября 2023 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» подвел итоги десяти месяцев по подключению пользователей к сервису «Умный домофон» на платформе «Ключ». На начало ноября управлять доступом в подъезд или просматривать записи с камер видеонаблюдения через приложение на смартфоне могут уже более 2 000 семей, что в два раза больше чем в январе.

В 2020 году оператор вывел на рынок Томской области комплексную цифровую услугу «Ростелеком Ключ», которая включает в себя «Умный домофон», «Комплексное видеонаблюдение», «Умные счетчики» и «Умный шлагбаум».

Сегодня наибольшим спросом среди томичей пользуется современная домофония со встроенной камерой фотовидеофиксации и микрофоном. Такая система доступа в многоквартирные дома позволяет жильцам удаленно, через приложение «Ростелеком Ключ» на смартфоне, открывать общую уличную дверь, а также просматривать кто и когда вошел в подъезд. Примерно 85% клиентов начинают использовать эти функции в первый месяц подключения. Еще одна удобная опция сервиса — это создание гостевых кодов. По отчету оператора, в октябре пользователи создали 1 300 временных паролей для открытия дверей в подъезды.

«Первыми начали внедрять „Ростелеком Ключ“ застройщики в новых микрорайонах. Позже платформой стали интересоваться управляющие компании и ТСЖ. Оснащение домов технологическими системами повышает уровень безопасности и комфорта, а соответственно растет привлекательность жилья», — подчеркнул директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Подробную информацию о продуктах платформы «Ростелеком Ключ» можно получить по телефону 8 800 301 05 50 или на сайте компании.

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