На томском Мотыльковом озере появятся фитомедиаторы

Озеро Мотыльковое в Томске обустроят по проекту ландшафтных волонтеров Томского государственного университета. Водоем находится в районе ул. Сибирская, 104/7. Здесь высадят растения-фитомедиаторы, способные разлагать вредные продукты до безопасных соединений.

Как уточняют в пресс-службе вуза, проект проект получил одобрение городской профильной комиссии. Применяемые в нем решения были разработаны аспиранткой Биологического института ТГУ Еленой Пожидаевой и стали темами ее магистерской диссертации и дипломного проекта. Все они нацелены на создание участков ландшафтного дизайна с растениями-многолетниками, которые не только обладают высокими декоративными свойствами, но и способны без потерь переносить суровые сибирские зимы.

По словам Елены, Мотыльковое озеро само собой начало зарастать прибрежными видами-фиторемедиаторами — рогозом, тростником, камышом. Но такой спонтанно формирующейся экосистемой обязательно нужно управлять, чтобы она была эстетичной и доставляла удовольствие горожанам.

— Очень хотелось сделать именно экопроект, добавить красивых растений природной флоры, убрать сорняки, подсадить красивые плакучие ивы, которые туда просто просятся, — добавляет Елена Пожидаева. — Неожиданно помощь пришла от жителей соседних домов. Ко мне обратилась Наталья Мещерова с просьбой о консультации по цветникам, и я предложила сделать его не у дома, а облагородить озеро. Теперь она курирует этот проект, в июле инициативная группа уже выходила на расчистку озера и прополку сорняков. До конца сентября мы посадим туда ивы и некоторые виды цветущих многолетников. В экосистеме озера не хватает именно цветущих многолетников, которые не только декоративны, но и привлекают насекомых, то есть мы будем делать проект, который сделает это озеро по-настоящему мотыльковым.

В реализации проекта примут участие сотрудники Ботанического сада ТГУ и Биологического института, а также студенты университета. В этом году к работе волонтеров подключилась магистрантка кафедры Евгения Гордиенко, которая изучает вопросы фиторемедиации, то есть способности растений к очищению среды. По словам биологов, среди местных видов флоры немало таких, которые одновременно устойчивы, декоративны и еще способны к аккумуляции вредных веществ, а некоторые, например, нефтепродукты, разлагают до совершенно безопасных.

Напомним, ранее ландшафтные волонтеры разбили цветник в Театральном сквере. Сейчас в его поддержании помогают художественный музей и департамент архитектуры Томской области. Еще один проект — цветники из аборигенных многолетников в сквере на Фрунзе-Красноармейской.

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