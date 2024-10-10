Томская ДСК в суде требует у властей переоценки контрактов из-за удорожания стройматериалов

10 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин, из архива издания

«Томская домостроительная компания» (ТДСК) обратилась в Арбитражный суд Томской области с рядом исков к городским властям и ОГКУ «Облстройзаказчик» из-за удорожания строящихся объектов, сообщает агентство «Интерфакск-Сибирь».

Истцами выступают основные строительные структуры ТДСК: СМУ ТДСК, СУ ТДСК и Спецстрой ТДСК. Ответчики — департамент капитального строительства администрации Томска и «Облстройзаказчик».

В картотеке арбитражных дел говорится, что иски поданы в сентябре, все они приняты к производству. Сами требования в рамках исковых заявлений небольшие — по 1 млн рублей (кроме одного из исков на 115 млн рублей), однако ТДСК просит внести изменения в ряд контрактов, в том числе по уже введенным в строй объектам (причем контракты по ним пока не закрыты). Претензии в рамках этих поправок в контрактах в общей сложности составляют порядка 623 млн рублей, подсчитал Союз строителей Томской области.

«Общая претензия к профильным структурам касается нежелания или же неумения применить механизмы компенсации удорожания ресурсов, разработанные на федеральном уровне и успешно применяемые в других субъектах РФ», — говорится в сообщении союза.

Представитель ТДСК пояснил «Интерфаксу», что речь идет о контрактах на строительство детских садов, возведенных в Томске в 2021–2022 годах, школу на улице Демьяна Бедного, а также о двух жилых домах, построенных в рамках нацпроекта для переселения граждан из аварийного фонда.

Суть претензий компании в том, что фактическая стоимость строительства социальных объектов превысила стоимость контрактов. Причины удорожания, по мнению ТДСК, объективные: изменения в проектах и рост цен на строительные ресурсы. Причем изменения подтверждены сметными расчетами, государственными экспертизами с проверкой достоверности определения сметной стоимости и другими документами. На этот случай правительство РФ предусмотрело механизм компенсации удорожания. Не получив компенсации удорожаний, предприятия ТДСК несут убытки.

В пресс-службе администрации Томска «Интерфаксу» сообщили, что речь идет не об удорожании проектов, а удорожании строительных материалов.

«Департамент (городской департамент капитального строительства — ИФ) сделал соответствующие заявки в областной департамент строительства. Те, в свою очередь, сделали соответствующие все заявки в федерацию. Согласно постановлению правительства, существует право заказчика компенсировать подрядчику, а не обязанность заказчика компенсировать, поэтому при наличии финансирования будет осуществлена эта компенсация, но финансирование на данный момент отсутствует», — пояснили в пресс-службе.

ТДСК является одним из крупнейших застройщиков в Томской области и одним из крупнейших в Сибири, вместе с дочерними обществами (более 20 компаний) образует единый технологический холдинг по строительству жилья и объектов соцсферы. ТДСК занимается строительством в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях.

По информации компании на конец 2023 года, крупнейшими пакетами акций ТДСК владеют ее гендиректор Александр Шпетер (25,14%) и член совета директоров Николай Ефремов (11,6%). Остальные акции распределены между другими физлицами.

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