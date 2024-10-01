18+
18+
РЕКЛАМА

Иномарка попала под трамвай в Томске

Город, Томские новости, авария ДТП врезались пострадали сводка происшествий жесть Томска интересные новости Иномарка попала под трамвай в Томске

Сегодня утром, 1 октября, в Томске столкнулись Nissan Serena и трамвай, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 9.30 на перекрестке улиц Лебедева и Тверской. В результате происшествия 50-летняя женщина-водитель автомобиля доставлена в медучреждение для осмотра.

Уточняется также, что в момент ДТП в трамвае находились семь пассажиров. Из них никто не пострадал.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске произошло ДТП с двумя иномарками и женщиной-пешеходом

21 сентября 2024
Томские новости

Томичи смогут звонить на телефонные номера через умную колонку

5 сентября 2024
Томские новости

В Томске пройдет спецгашение к выходу новой марки с дымковской игрушкой

3 сентября 2024
Томские новости

На томском Мотыльковом озере появятся фитомедиаторы

26 сентября 2024
Томские новости

В Томске до вечера субботы сузят полосу на участке ул. А. Иванова

10 сентября 2024
Томские новости

Без салюта, но с парадом и кулебякой. Как в Томске отметят юбилей города

5 сентября 2024
Томские новости

Киберпространство на Дне города: «Ростелеком» поддержал празднование 420-летия Томска

10 сентября 2024
Томские новости

Суд ввел процедуру наблюдения в одной из ферм агрохолдинга «Томский»

17 сентября 2024
Томские новости

«Газпром нефть» запустила новый цикл грантового конкурса для реализации социальных проектов томичей

16 сентября 2024