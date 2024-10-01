Иномарка попала под трамвай в Томске

1 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба регионального УМВД

Сегодня утром, 1 октября, в Томске столкнулись Nissan Serena и трамвай, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 9.30 на перекрестке улиц Лебедева и Тверской. В результате происшествия 50-летняя женщина-водитель автомобиля доставлена в медучреждение для осмотра.

Уточняется также, что в момент ДТП в трамвае находились семь пассажиров. Из них никто не пострадал.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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