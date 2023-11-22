Томские студотрядовцы познакомятся с потенциальными работодателями на «Фабрике карьеры»

22 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В четверг, 30 ноября, в Томске стартует юбилейный Слет студенческих отрядов «Томские — повод для гордости», участников которого ждет знакомство с потенциальными работодателями в увлекательном квизе на «Фабрике карьеры».

Гости мероприятия смогут пообщаться с представителями компаний Томской области, действующих в различных сферах — от АПК и нефтегазовой отрасли до ИТ и промышленного производства полимеров и кабелей.

В рамках «Фабрики карьеры» студенты примут участие в командных играх в формате карьерного квиза. Им предстоит отвечать на вопросы из профессиональной сферы, о возможностях трудоустройства и томских работодателях — интересных фактах и продвигаемых ими ценностях. Все задания разрабатывались в сотрудничестве с представителями 11 томских компаний: АО «Сибагро», ООО ТПК «САВА», ООО «Инжиниринговый химико-технологический центр», ООО «Томскнефтехим», АО «СХК», ООО «Томлесдрев», ООО «Компания ОЙЛТИМ», ООО «НПП ТЭК», ООО «Томский кабельный завод», а также две IT-компании — Unigine и red_mad_robot.

По итогам каждой игры будут определены победители, которые получат дипломы и памятные призы, а затем смогут пообщаться с первыми лицами. Кроме того, после квиза студенты получат обратную связь от работодателей и смогут стать амбассадорами компаний в студенческой среде. Они расскажут участникам, какие навыки им необходимо подтянуть, чтобы в будущем заинтересовать работодателя.

«Квиз — это интерактивное мероприятие, дающее студентам возможность продемонстрировать работодателям свои навыки и способности, развить их, расширить знания об экономике региона. Участники „Фабрики карьеры“ смогут узнать больше о компаниях Томской области в интересном формате, — отмечают организаторы. — А еще квиз — отличный способ дает студентам шанс выделиться среди других претендентов на вакансии и получить желаемую работу или стажировку».

Вместе с тем компания «Газпром трансгаз Томск» проведет образовательный онлайн-квест «Найди себя в Газпроме» среди участников слета. Студенты, показавшие лучшие результаты, получат приглашения на прохождение оплачиваемой производственной практики на объектах предприятия в 2024 году.

Помимо «Фабрики карьеры» участников слета ждут образовательные площадки, мастер-классы и культурно-массовые мероприятия. Само мероприятие пройдет с 30 ноября по 1 декабря.

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