Томский политех и ИСС им. Решетнева запустят серийное производство медицинских бетатронов

Томский политех и АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнева организуют серийный выпуск мобильных комплексов лучевой терапии на основе бетатронов. Предполагается, что они будут изготавливать до пяти устройств в год, сообщает пресс-служба ТПУ.

Бетатрон — это циклический ускоритель электронов, разработанный и производящийся только в Томском политехе. Политехники вместе с ИСС им. Решетнева (предприятие Роскосмоса) и НИИ онкологии Томского НИМЦ работают над созданием линейки медицинских комплексов для лучевой терапии на основе бетатронов. Уже разработана вся необходимая конструкторская и технологическая документация.

Опытный образец медицинского бетатрона используется в НИИ онкологии Томского НИМЦ. Его применяют в интраоперационной лучевой терапии (ИОЛТ) при комбинированном лечении злокачественных новообразований как в самостоятельном варианте, так и в сочетании с дистанционной лучевой терапией.

Во время операции по удалению опухоли на нее саму, либо на её ложе точечно направляется высокая доза ионизирующего излучения, что приводит к гибели раковых клеток. При этом здоровые ткани, как правило, не страдают — в этом отличие от традиционных способов лучевой терапии.

«Подписанное соглашение направлено на развитие технологии малогабаритных бетатронов и развитие применения бетатронов в медицинском оборудовании. Так, для организации серийного производства, обеспечения изготовления и бесперебойных поставок мобильных комплексов лучевой терапии ТПУ будет изготавливать до пяти медицинских бетатронов в год», — говорит директор Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности Томского политеха Павел Баранов.

Кроме того, в настоящее время участники проекта производят сборку предсерийного образца для регистрации нового комплекса в качестве медицинского изделия и получения разрешения на его применение в медицинских учреждениях.

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