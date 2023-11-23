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Томичам расскажут о репрессированном художнике Борисе Крейцере

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В воскресенье, 26 ноября, в томском мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» пройдет лекция, посвященная репрессированному архитектору, книжному иллюстратору, плакатисту Борису Крейцеру.

Как уточняют организаторы, в 1937 году в отношении художника сфабриковали дело. Затем его приговорили к расстрелу, как немецкого и японского шпиона. Но художник избежал казни и был отправлен в лагеря.

Находясь в заключении в Республике Коми, Крейцер по заказу НКВД создал серию эскизов токарных игрушек, папка с их изображениями хранится сейчас в Музее истории ГУЛАГа. Кроме того, художник нарисовал иллюстрации для романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» в детской адаптации Николая Заболоцкого, «Хочу все знать» и «Глобус» и других книг. Часть работ Крейцера находятся в Третьяковской галерее и Русском музее.

На лекции, которую проведет искусствовед, кандидат философских наук Софья Березовская, томичи узнают о том, какое наследие оставил после себя художник и зачем НКВД были нужны эскизы его игрушек.

Мероприятие пройдет в воскресенье, 26 ноября в музее «Следственная тюрьма НКВД» по адресу пр. Ленина, 44. Начало в 16.00.

Вход свободный, по предварительной регистрации.


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