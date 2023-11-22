Концерт Арбениной отменили в Томске из-за десятков жалоб на артистку

22 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Руководство Дворца спорта в Томске приняло решение отменить проведение на своей площадке концерта Дианы Арбениной, который должен был состояться 23 ноября, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на и. о. начальника департамента по культуре Томской области Елену Шагову.

«У Дворца спорта был договор с продюсерской компанией о проведении на его площадке концерта Арбениной. Когда о концерте стало известно, к нам и во Дворец стали поступать обращения от населения с жалобами на, как утверждалось, некорректные высказывания певицы по текущей ситуации. В итоге Дворец спорта принял решение не проводить концерт», — сказала Шагова.

Она отметила, что только в департамент поступило несколько десятков жалоб.

«Изначально мы отвечали, что певица без проблем выступала в других городах и даже пела песни с супругой участника СВО, но поток обращений не прекращался. Такие письма получал и Дворец спорта», — добавила Шагова.

На сайте томского Дворца спорта также указано, что концерт Арбениной отменен.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».