«Уралвагонзавод» отгрузил первую партию оборудования для томского мусоросортировочного комплекса

22 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ООО «ТРКК»

Российский оборонный концерн «Уралвагонзавод», производящий оборудование для будущего томского комплекса по переработке отходов «Сибирь» (КПО «Сибирь»), отгрузил первую партию оборудования, предназначенного для отбора вторсырья из входящего потока отходов.

Как уточняют в пресс-службе «Томской региональной концессионной компании», первичная приемка оборудования прошла на минувшей неделе. Сейчас оборудование доставлено на склад временного хранения в Москве.

«В настоящее время „Уралвагонзавод“ сосредоточен на производстве самых сложных элементов, из которых будет состоять технологическая схема будущего КПО „Сибирь“. Сейчас уже произведены и отгружены магнитные и баллистические сепараторы. В целях оптимизации логистических затрат нами принято решение комплектовать партии оборудования на площадке временного хранения в Москве и последовательно отправлять их в Томск», — отметил генеральный директор ООО «Томская региональная концессионная компания» Дмитрий Митасов.

Сепараторы, соединенные сетью конвейерных систем, относятся к категории ключевых механизмов комплекса и образуют технологическую схему предприятия. Магнитные сепараторы размещаются над конвейерными лентами и мощнейшим магнитом отбирают из отходов черные металлы. Баллистические — за счет подвижной платформы и перфорированных экранов, разделяют мусор на 3 фракции — плоскую-2D (бумага, картон, пленка), объемную-3D (бутылки, банки, легкая упаковка) и мелкую легкую фракцию (камни, песок, остатки органической фракции).

Уточняется, что на КПО «Сибирь» также будут поставляться оптико-автоматические, вихретоковые и роторные сепараторы, а также разрыватели пакетов.

Всего, согласно заключенному с ООО «ТРКК» договору, «Уралвагонзавод» изготавливает для томского комплекса оборудование, состоящее из 45 тыс. деталей, стоимостью — свыше 1,2 млрд рублей. Первый крупный транш за него ООО «ТРКК» внесло в октябре 2023 года. Аналогичное оборудование концерн поставил на КПО в Сергиево-Посадском муниципальном районе и Можайском городском округе Московской области.

Напомним, летом 2023 года «Томская региональная концессионная компания» получила положительное заключение государственной строительной экспертизы на проект строительства мусоросортировочного комплекса.

Стоимость проекта — около 2 млрд рублей. При этом общая стоимость проекта не должна превышать 2,4 млрд рублей и будет уточняться по итогам прохождения госэкспертизы.

Предполагается, что мусоросортировочный комплекс мощностью до 250 тыс. тонн коммунальных отходов в год (на первых этапах он будет принимать коммунальные отходы жителей Томска, Томского района и Северска) будет расположен близ северной площадки промпарка «Томск» на территории ЗАТО Северск.

Строительство комплекса планируется завершить к ноябрю 2024 года.

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