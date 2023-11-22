В Томске откроется выставка «История российского дизайна 1917-2017»

22 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 25 ноября, в галерее «В Главном» Томского госуниверситета откроется совместная с Московским музеем дизайна выставка «История российского дизайна 1917-2017».

Как сообщают организаторы, в экспозицию вошли лучшие образцы отечественного дизайна трех основных периодов: конструктивизма (1917–начало 1930-х), становления и развития системы советского дизайна (1950–1980) и современности (1990–2017).

Кураторами выставки стали директор Московского музея дизайна Александра Санькова, кандидат искусствоведения, куратор центра художественного производства «Своды», Дома культуры «ГЭС-2» Ольга Дружинина.

«Выставка „История российского дизайна“ охватывает самые важные этапы развития отечественного дизайна: авангард, советский период, современность. Мы выбрали наиболее значимые объекты дизайна, на примере которых можно проследить его историю, узнать об основных организациях и авторах», — рассказала Александра Санькова.

По словам профессора, директора Института искусств и культуры ТГУ, создателя галереи «В Главном» Дмитрия Галкина, выставка специально готовилась в год 145-летия университета и будет интересна тем, кто неравнодушен к советскому прошлому.

«Обычные вещи — игрушки и посуда, айдентика больших событий — олимпиады в России 1980 и 2014 года, книги, плакаты, графический дизайн… Все это не только должно пробудить ностальгические эмоции у рожденных в СССР, но и будет прекрасной основой для связи поколений, если томичи придут на выставку с детьми», — отметил Дмитрий Галкин.

Организаторы подготовили образовательную программу в рамках выставки. Томичей ждут лекции о промышленном и графическом дизайнах, а также архитектуре XX века.

Открытие начнется с лекции Александры Саньковой 25 ноября в 18.00 по адресу: пр. Ленина, 36, 3 этаж. Вход свободный по предварительной регистрации. В другие дни посещение для студентов и сотрудников университета бесплатное, для горожан необходима предварительная запись на экскурсию по телефону +7-905-990-6400 (WhatsApp) и приобретение билета стоимостью 200 рублей. С расписанием на сайте галереи или в группе ВКонтакте.

Экспозиция будет работать до 16 июня 2024 года.

При поддержке СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» выставочный проект уже успел побывать в Тобольске (декабрь 2017 г.), Нижнем Новгороде (июль 2018 г.), Тюмени (сентябрь 2018 г.), Нижневартовске (декабрь 2018 г.), Тольятти (июнь–июль 2019 г.), Воронеже (август 2019 г.), Красноярске (2021г.).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».