Во второй половине декабря в Томске начнут курсировать новогодние трамваи и троллейбусы

Украшенные новогодней иллюминацией трамваи и троллейбусы выйдут на линию в Томске во второй половине декабря, в день включения главной городской ёлки на Ново-Соборной площади, сообщает пресс-служба мэрии.

«В прошлом году мы начали эту традицию и украсили шесть единиц электротранспорта. В этом году по городу будет курсировать уже десять новогодних трамваев и троллейбусов. В течение новогодних праздников томичи смогут их увидеть на всех городских маршрутах», — рассказал директор ТТУ Пётр Максимов.

В пресс-службе отмечают, что трамваи и троллейбусы украсят почти 400 метрами белой светодиодной ленты, зашитой в специальный профиль. Конструкция водонепроницаема, поэтому устойчива к разным погодным условиям и не препятствует мойке подвижного состава.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».