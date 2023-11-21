«ЮВТ Аэро» в январе запустит прямой субсидируемый рейс из Томска в Самару

21 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Авиакомпания «ЮВТ-Аэро» с 5 января запустит прямой рейс из Томска в Самару, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные томского аэропорта «Богашево».

Согласно расписанию на сайте томского аэропорта, маршрут будет действовать до конца марта 2024 года.Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. Время в пути составит чуть более трех часов. Полеты будут осуществляться на самолете Bombardier CRJ200.

По данным Росавиации, рейс из Томска в Самару входит в число субсидируемых, софинансирование Томской и Самарской областей составит по 25%.

Регулярные авиарейсы из Томска в Самару (Куйбышев) ранее выполнялись в 1975-1976 и в 2020–2021 годах, однако, они не закрепились в расписаниях. В советское время на этом маршруте летал самолет Ан-24 с промежуточными посадками в Омске и Челябинске, а три года назад — Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро». В настоящее время до Самары из Томска можно добраться поездом Томск — Анапа (время в пути занимает почти двое суток) или поездами с пересадкой в Новосибирске, Омске или Тайге.

«ЮВТ Аэро» выполняет регулярные и чартерные пассажирские рейсы по РФ. Базовыми аэропортами «ЮВТ Аэро» являются «Бугульма» и «Казань». Флот состоит из семи самолетов Bombardier CRJ-200, одного Bombardier CL-604 и двух вертолетов Bell-429.

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