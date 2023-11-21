18+
18+
РЕКЛАМА

«ЮВТ Аэро» в январе запустит прямой субсидируемый рейс из Томска в Самару

Путешествия, Томские новости, аэропорт полет вылет прямой рейс Самара интересные новости «ЮВТ Аэро» в январе запустит прямой субсидируемый рейс из Томска в Самару

Авиакомпания «ЮВТ-Аэро» с 5 января запустит прямой рейс из Томска в Самару, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные томского аэропорта «Богашево».

Согласно расписанию на сайте томского аэропорта, маршрут будет действовать до конца марта 2024 года.Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. Время в пути составит чуть более трех часов. Полеты будут осуществляться на самолете Bombardier CRJ200.

По данным Росавиации, рейс из Томска в Самару входит в число субсидируемых, софинансирование Томской и Самарской областей составит по 25%.

Регулярные авиарейсы из Томска в Самару (Куйбышев) ранее выполнялись в 1975-1976 и в 2020–2021 годах, однако, они не закрепились в расписаниях. В советское время на этом маршруте летал самолет Ан-24 с промежуточными посадками в Омске и Челябинске, а три года назад — Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро». В настоящее время до Самары из Томска можно добраться поездом Томск — Анапа (время в пути занимает почти двое суток) или поездами с пересадкой в Новосибирске, Омске или Тайге.

«ЮВТ Аэро» выполняет регулярные и чартерные пассажирские рейсы по РФ. Базовыми аэропортами «ЮВТ Аэро» являются «Бугульма» и «Казань». Флот состоит из семи самолетов Bombardier CRJ-200, одного Bombardier CL-604 и двух вертолетов Bell-429.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Трудовой зачет» и системная интеграция. Практическая сторона V Всероссийской конференции служб занятости

27 октября 2023
Томские новости

Томское «Спецавтохозяйство» перешло на зимний режим работы

23 октября 2023
Томские новости

Минкульт выделил 5,7 млн рублей на консервацию храма в Нагорном Иштане

2 ноября 2023
Томские новости

Томский музей запустил театральную лабораторию о юморе в ГУЛАГе

8 ноября 2023
Томские новости

Томские ученые придумали новый материал для оптоэлектроники

15 ноября 2023
Томские новости

Томичей приглашают поговорить о музыке у камина под звуки винила

2 ноября 2023
Томские новости

Киберпремьера: молодежный комедийный сериал «Политех» встретился с первыми зрителями

25 октября 2023
Томские новости

Томичам расскажут, как начать путь в музыкальной индустрии

16 ноября 2023
Томские новости

В сезоне 2023 года томичи ездили на самокатах на 79% больше — статистика

30 октября 2023