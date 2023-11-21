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В Томске до 5 декабря сузят полосу на пер. Тихий

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В Томске на пер. Тихий сузят для движения транспорта одну полосу, сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что речь об участке от пр. Ленина до ул. Р. Люксембург. Ограничение связано с работами по восстановлению аварийного участка водовода и продлится до 5 декабря.

До тех пор движение транспорта на данном участке будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

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