В Томске задержали охранницу, подговорившую родственников украсть «списанное» имущество на 1,5 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 21 ноября 2023 // Фото: vk.com/public_tomsk_police

Полицейские задержали женщину, подозреваемую в хищении имущества одного из томских предприятий, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленницей оказалась 50-летняя жительница Северска. Женщина работала охранницей в пострадавшей организации. Чтобы вывезти краденое северчанка ввела в заблуждение родственников: она рассказала, что на предприятии много списанного имущества, которое можно забрать. В тот же вечер они погрузили чужие вещи в автомобиль и вывезли их с территории компании. Материальный ущерб составил 1,5 млн рублей.

В итоге полицейские изъяли большую часть похищенного у злоумышленницы и её близких. Часть украденного северчанка успела продать через сайт бесплатных объявлений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ. Сейчас обвиняемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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