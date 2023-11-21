В Томске до субботы изменится схема движения автобуса №4

21 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В Томске автобусы, двигающиеся по маршруту №4, изменят схему движения в связи с проведением ремонтных работ на ул. Стрелочная, сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что до 23.00 субботы, 25 ноября, маршрутки будут проезжать по ул. Смирнова, ул. Бийская, ул. Ф. Мюнниха и далее продолжат движение по маршруту.

Ранее сообщалось, что в Томске перекроют движение по ул. Стрелочной на участке от ул. Нарымская до ул. Бийская. Перекрытие связано с аварийной заменой участка водовода.

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