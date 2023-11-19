Завтра в Томске перекроют участок ул. Стрелочной

19 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Завтра утром, 20 ноября, в Томске перекроют участок ул. Стрелочной от ул. Нарымская до ул. Бийская, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет действовать с 10.00 понедельника до 23.00 субботы, 25 ноября. В это время бригады «Томскводоканала» будут проводить аварийную замену участка водовода.

В период действия ограничения движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии при планировании передвижений по городу.

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