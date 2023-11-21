В декабре в Томском районе в тестовом режиме запустят систему весогабаритного контроля

21 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Пункт весового и габаритного контроля транспортных средств в движении запустят в Томском районе. Он будет располагаться на 11 километре трассы Томск-Мариинск, у деревни Воронино.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в течение трех месяцев пункт не будет выносить постановления об административных правонарушениях, после чего перейдет в рабочий режим.

Предполагается, что АПВГК будет круглосуточно автоматически определять массу и габариты транспортного средства, осевые нагрузки, скорость движения, а также фиксировать выезд на встречную полосу и движение по обочинам.

В период тестирования водители могут самостоятельно проверить свой транспорт на превышение допустимых весогабаритных параметров на сайте ОГКУ «Томскавтодор».

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