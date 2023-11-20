В Томске начался монтаж главной городской ёлки

20 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня, 20 ноября, в Томске на площади Ново-Соборной начали собирать главную городскую ёлку, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы по установке 24-метрового искусственного дерева стартовали сегодня утром. Диаметр ёлки — 10 метров. Вокруг нее установят резной ледяной цоколь.

Предполагается, что торжественное зажжение елки пройдет во второй половине декабря.

Ранее сообщалось, что к Новому году в Томске изменят праздничную иллюминацию и украсят город в духе «дома с драконами».

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