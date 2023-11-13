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К Новому году в Томске изменят праздничную иллюминацию и украсят город в духе «дома с драконами»

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В этом году Томск украсят украсят элементами декора, вдохновленными известными городским зданиями, а также обновят праздничную уличную иллюминацию. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Дмитрий Махиня.

Так, главным оформительским акцентом в городских украшениях станет «дом с драконами». Кроме того, жители смогут увидеть и другие известные томские здания в элементах праздничного декора.

В рамках подготовки к празднованию Нового года планируется обновить городскую иллюминацию. В частности, власти намерены местами поменять её внешний вид, а также «расцветить» обновленный Коммунальный мост.

«Где-то добавим фонариков, где-то изменим цвет перетяг. Благодаря нашим соцпартнерам — компании „Горсети“ — обновим „звездное небо“ над городским катком на пер. Томском», — уточнил мэр.

Он также призвал присоединиться к украшению города местных предпринимателей, подготовив к Новому году витрины и входные группы.

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