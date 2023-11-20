18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске собаки-поводыри смогут ездить в общественном транспорте без намордника

Социальная сфера, Томские новости, намордник собака-поводырь интересные новости Томска социальная сфера В Томске собаки-поводыри смогут ездить в общественном транспорте без намордника

Собакам-поводырям могут разрешить ездить в общественном транспорте Томска без намордника. Мэр Дмитрий Махиня поручил профильному департаменту отработать с перевозчиками и ТТУ данный вопрос после обращения томича Рафаила Рухова, передает пресс-служба горадминистрации.

По закону любая собака должна находиться в общественном транспорте на коротком поводке и в наморднике. Но в таком случае собаки-поводыри не могут помочь хозяину — поднять тактильную трость или любой другой предмет, выпавший из его рук. Поэтому животным нужно быть без намордника даже в общественном транспорте.

По данным регионального отделения Всероссийского общества слепых, таких специально обученных собак-поводырей в Томской области всего три.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске крышу дома на Войкова, 22 заново перекроют баннерами

24 октября 2023
Томские новости

Из самозанятого в работодатели. В Томском кадровом центре появилась новая услуга

17 ноября 2023
Томские новости

Томича подозревают в содействии украинской хакерской группе

31 октября 2023
Томские новости

Томичей приглашают на артист-токи с местными художниками

1 ноября 2023
Томские новости

Ночью в Томской области река смыла деревянный мост

2 ноября 2023
Томские новости

В Томске пройдет первый в Сибири Архитектурный хакатон

7 ноября 2023
Томские новости

Томичей приглашают на встречу с режиссером фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»

13 ноября 2023
Томские новости

Медведь пришел на территорию школы в одном из городов Томской области

17 ноября 2023
Томские новости

В Томской области разделят департамент по молодежной политике, физкультуре и спорту

20 ноября 2023