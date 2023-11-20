В Томске собаки-поводыри смогут ездить в общественном транспорте без намордника

20 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Собакам-поводырям могут разрешить ездить в общественном транспорте Томска без намордника. Мэр Дмитрий Махиня поручил профильному департаменту отработать с перевозчиками и ТТУ данный вопрос после обращения томича Рафаила Рухова, передает пресс-служба горадминистрации.

По закону любая собака должна находиться в общественном транспорте на коротком поводке и в наморднике. Но в таком случае собаки-поводыри не могут помочь хозяину — поднять тактильную трость или любой другой предмет, выпавший из его рук. Поэтому животным нужно быть без намордника даже в общественном транспорте.

По данным регионального отделения Всероссийского общества слепых, таких специально обученных собак-поводырей в Томской области всего три.

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