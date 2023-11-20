«Титановые инвестиции» намерены взыскать 58 млн руб. с томского поставщика нефтепродуктов

20 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Филиал ООО «Титановые инвестиции» (Москва, входит в АО «Росхим») в Армянске (Крым) обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о взыскании с ООО «Теплая компания» (Томск) 58,2 млн рублей долга и неустойки, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

Исковое заявление было подано 14 ноября и принято судом к производству. Подробности дела не раскрываются.

Предварительное заседание запланировано на 26 декабря.

Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции» — крупнейший производитель диоксида титана на территории бывшего СССР и в Восточной Европе. В июле 2022 года компания перешла под управление «Росхима». Согласно отчетности, в 2021 году ООО «Титановые инвестиции» получило выручку почти 11,5 млрд рублей, чистый убыток составил 3,9 млрд рублей.

Томское ООО «Теплая компания», по данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в 2011 году. Компания занимается поставками нефтепродуктов в Сибири. По итогам 2022 года ООО получило 2,65 млрд рублей выручки и 71,1 млн рублей чистой прибыли. Владельцем компании является бизнесмен Максим Винников.

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