Томским детям-сиротам расскажут о том, как получить и сохранить жилье

20 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Во вторник, 21 ноября, в «Точке кипения — Томск» состоится интерактивный правовой тренинг-квест для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на тему «Алгоритмы реализации жилищных прав».

Как сообщают организаторы, полученные знания участники смогут закрепить игрой-квестом, где нужно будет пройти все инстанции по реализации жилищных прав, понять механизм действий для получения жилья.

Кроме того, в этот же день пройдут два практикума: для социальных работников, специалистов НКО, представителей опеки и для опекунов, попечителей и приемных родителей. Эксперты разъяснят основы законодательства в сфере обеспечения жильем и этапы реализации жилищных прав сирот. Участники смогут задать все интересующие вопросы и получить консультацию.

Отмечается, что такой необычный формат привезли в Томске специалисты АНО «Центр социальной и правовой помощи детям «Расправь крылья» из Смоленска по приглашению общественного благотворительного регионального фонда «Право на детство».

В Томской области, согласно данным Единой государственной информационной системы социального обеспечения, на ноябрь 2023 года 1606 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, подлежат обеспечению жилыми помещениями. Всего в России на данный момент свое право на жилье 195 040 детей-сирот, достигших 18 лет.

Мероприятие стартует в 10.00, регистрация по ссылке. С подробной программой можно ознакомиться в документе.

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