18+
18+
РЕКЛАМА

Завтра томичей ждет мокрый снег и гололед

Погода и природа, Стихия в Томске и области, Томские новости, погода стихия прогноз погода на завтра оперативное штормовое предупреждение Завтра томичей ждет мокрый снег и гололед

Завтра, 19 ноября, в Томске ожидаются мокрый снег и гололед, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По Томску ожидаются осадки в виде мокрого снега, гололедные явления, отложение мокрого снега, порывы ветра 15-25м/с. Понижение температуры воздуха, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности. Автомобилистов просят воздержаться от дальних поездок или, если это невозможно, воспользоваться общественным транспортом в период возникновения гололёда. При обледенениях на дорогах необходимо проявлять максимальную аккуратность и двигаться только со скоростью, соответствующей дорожным и метеорологическим условиям.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Сбербанк подготовил скидки и акции для томичей в рамках традиционного Зеленого дня

10 ноября 2023
Томские новости

Два дома остались без крыш из-за пожара в Томске

24 октября 2023
Томские новости

В Томской области объединят департаменты общего и профессионального образования

13 ноября 2023
Томские новости

Разработанный томскими учеными радиофармпрепарат начал поступать в медучреждения

20 октября 2023
Томские новости

В Томске создали установку для защиты трубы от коррозии и эрозии

1 ноября 2023
Город

«Следственная тюрьма НКВД» после обновления: 40 000 посетителей, помощь в поисках репрессированных и волонтерская работа

14 ноября 2023
Томские новости

В Томске завершают капремонт пострадавшего от пожара здания ТЮЗа

23 октября 2023
Томские новости

Из самозанятого в работодатели. В Томском кадровом центре появилась новая услуга

17 ноября 2023
Томские новости

«Ростелеком» приглашает в цифровое будущее: фокус на отечественные ИТ-разработки и спутниковые технологии связи

14 ноября 2023