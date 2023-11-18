Завтра томичей ждет мокрый снег и гололед

18 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин, из архива издания

Завтра, 19 ноября, в Томске ожидаются мокрый снег и гололед, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По Томску ожидаются осадки в виде мокрого снега, гололедные явления, отложение мокрого снега, порывы ветра 15-25м/с. Понижение температуры воздуха, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности. Автомобилистов просят воздержаться от дальних поездок или, если это невозможно, воспользоваться общественным транспортом в период возникновения гололёда. При обледенениях на дорогах необходимо проявлять максимальную аккуратность и двигаться только со скоростью, соответствующей дорожным и метеорологическим условиям.

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