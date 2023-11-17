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Губернатор Владимир Мазур на выставке «Россия» оценил технологические возможности Сбера

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Губернатор Томской области Владимир Мазур посетил павильон Сбера на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Экскурсию по павильону для главы региона провели председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев и управляющий Томским отделением Игорь Чепеньков.

Сбер представил на выставке современные технологии и разработки для клиентов. Павильон состоит из 10 больших залов и работающего офиса, который предоставляет банковские услуги. Мультимедийный контент павильона создан с помощью технологий искусственного интеллекта Сбера: сервиса GigaChat, нейросети Kandinsky и других. В роли экскурсовода выступает виртуальный ассистент Салют.

В зале, который называется «Надежный Сбер», представлены технологии для безопасности в различных сферах жизни. Зал «Созидающий Сбер» посвящен теме семьи. Он выглядит как квартира, в которую гости попадают через портал Домклик. В зале «Развивающий Сбер» можно смотреть лекции и семинары, проходить учебные курсы от СберУниверситета, образовательной платформы Edutoria. Зал «Здоровый Сбер» посвящен здоровью. Здесь можно увидеть курорты Сбера «Мрия» и «Манжерок», прогуляться вдоль водоема, посмотреть на водопады, послушать написанную искусственным интеллектом расслабляющую музыку и почувствовать аромат цветущей сакуры.

А на выходе гости павильона знакомятся с командой банка, узнавая необычные факты о ней. Там же можно обменять полученные в ходе прохождения выставки баллы на сувениры от Сбера.

«Томская область — это регион студенчества и науки, который активно использует новые технологии и цифровые решения. Очень приятно, что Владимир Владимирович посетил павильон Сбера, в котором представлены многие AI-разработки и новинки. Я уверен, что наше сотрудничество в области цифровизации Томской области и дальше будет продуктивным, в том числе благодаря сервисам и возможностям Сбера», — отметил председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

«Жители и бизнес предъявляют современные требования к надежности, качеству и доступности банковских сервисов. Одна из крупнейших финансовых компаний страны им соответствует, развивая и внедряя современные технологии вместе с Томской областью: именно у нас в этом году Сбер открыл первый за Уралом центр искусственного интеллекта», — подчеркнул губернатор Томской области Владимир Мазур.

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