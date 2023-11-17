В томском Ботсаду зацвела «орхидея-бык»

Томский Обзор / Фото: 17 ноября 2023 // Фото: СибБС ТГУ

После длительного периода покоя в Ботаническом саду Томского государственного университета вновь зацвела «орхидея-бык». Латинское название растения Stanhopea oculata переводится как стангопея глазастая — из-за характерных пятен, похожих на глаза.

Как сообщает пресс-служба вуза, растение было привезено из Главного ботанического сада Москвы в 1957 году, сейчас это его вегетативный клон и, можно сказать, что возраст этой орхидеи — более 67 лет. В предыдущий раз цветение орхидеи отмечалось девять лет назад — в 2014 году.

«Изящный цветок этой орхидеи напоминает застывших в полете птиц. Цвет — от кремового до зеленоватого оттенка с красно-коричневыми „веснушками“», — описывают растение в сообщении.

Цветение продолжается около пяти дней. Цветки издают приятный аромат, отдаленно напоминающий запах ванили. В природе это растение встречается в тропических лесах Мексики, Гватемалы, Гондураса и северной части Южной Америки.

В 2020 году в Ботаническом саду ТГУ цвела похожая «орхидея-бык» — стангопея душистая.

Посмотреть на цветение «глазастой» орхидеи можно в ближайшие выходные — субботу и воскресенье, с 10:00 до 17:00 в формате самостоятельной экскурсии.

Стоимость билетов: взрослый — 300 руб.; льготный — 200 руб.

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