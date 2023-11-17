Завтра томичей ждут снег и ветер

17 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Завтра, 19 ноября, в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются осадки в виде мокрого снега, гололедные явления, отложение мокрого снега, порывы ветра 15-25м/с. Понижение температуры воздуха, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности. Автомобилистов просят воздержаться от дальних поездок, а если это невозможно — воспользоваться общественным транспортом во время возникновения гололёда. При обледенениях на дорогах необходимо проявлять максимальную аккуратность и двигаться только со скоростью, соответствующей дорожным и метеорологическим условиям.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».