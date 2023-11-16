Томское ТТУ заключило договор на поставку пяти новых трамваев

16 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Нейзлер, из архива издания

Томское трамвайно-троллейбусное управление заключило договор с Государственной транспортно-лизинговой компанией на поставку пяти новых низкопольных четырехдверных трамваем, сообщает пресс-служба мэрии.

Стоимость услуг лизинга составляет 485,7 млн рублей, его срок — 60 месяцев. Новые вагоны, вместимостью до 160 пассажиров, должны будут поступить в Томск до конца июня 2024 года.

Ранее, ТТУ разместило тендер на лизинг трамваев в начале октября, начальная стоимость договора составляла 464,2 млн рублей. Позднее ТТУ отменило закупку в связи с повышением ключевой ставки ЦБ и объявило повторный тендер. Начальная цена выросла на 21,5 млн рублей, до 485,7 млн рублей.

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