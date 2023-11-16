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У департамента спецпроектов Томской области новый начальник

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Новым начальником департамента специальных проектов Томской области, главной задачей которого является строительство межуниверситетского кампуса, назначен Павел Азанов. Он уже приступил к работе, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Павел Азанов родился 16 декабря 1973 года. В 2007 году окончил Российскую экономическую академию им. Плеханова, получив образование экономиста по специальности «Финансы и кредит»; в 2012-м — ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» по программе «Электрические системы и сети».

Работал в различных государственных и коммерческих организациях, в том числе в сферах жилищно-коммунального хозяйства и строительства.

Напомним, в сентябре 2023 года региональный департамент специальных проектов Томской области возглавил Андрей Мильке, сменивший на этом посту Дмитрия Сона.

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