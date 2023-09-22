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Новым начальником департамента спецпроектов Томской области назначен Андрей Мильке

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Начальником регионального департамента специальных проектов Томской области назначен Андрей Мильке. Он уже приступил к работе.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, главной задачей департамента спецпроектов является строительство межуниверситетского кампуса.

Прошлый руководитель ведомства Дмитрий Сон покинул этот пост 17 июля, а затем возглавил дирекцию корпоративного развития Томского политеха.

Андрей Викторович Мильке родился в 1966 году в городе Асино. Служил по призыву в Советской Армии. Получил образование экономиста в Томском государственном университете. Работал в различных коммерческих компаниях, в том числе, строительного профиля. Женат, имеет двоих сыновей.

Как сообщалось, обсуждение кампуса идет с 2019 года, тогда на Петербургском международном экономическом форуме бывший губернатор региона Сергей Жвачкин, на тот момент глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков и глава госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов подписали соглашение о строительстве в Томске студенческого кампуса в рамках нацпроекта «Образование».

Соглашение предполагало, что в Томске будет построен многофункциональный студенческий кампус на 10 тыс. мест, затем концепция поменялась, теперь предполагается разместить только 6 тыс. человек. Помимо общежитий в нем разместятся спортивные объекты, общественные пространства и центры исследований и разработок крупных промышленных компаний.

С частной концессионной инициативой о создании и эксплуатации кампуса выступало ООО «Томский студенческий кампус» — СП Газпромбанка и ГК «Гранит», созданное в 2021 году. Чиновники несколько раз озвучивали плановые сроки подписания концессионного соглашения, однако затем переносили их. В настоящее время предполагается, что концессионное соглашение будет подписано в сентябре.

Изначально предполагалось, что кампус разместится на левом берегу реки Томь напротив Лагерного сада, но в конце марта Минобрнауки и Минстрой предложили построить его в поселке Заварзино-Радиостанция на восточной окраине Томска в непосредственной близости от Особой экономической зоны. Позднее градсовет региона утвердил эту площадку.

По предварительным данным, площадь кампуса составит 191 тыс. кв. м, стоимость строительства — 41,66 млрд рублей. Срок ввода кампуса — третий квартал 2027 года, под управление региона кампус перейдет к 2048 году.

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