Бывший начальник департамента спецпроектов Томской области возглавил дирекцию корпоративного развития ТПУ

Сегодня, 18 июля, Дмитрий Сон начал работу в должности руководителя дирекции корпоративного развития — проректора по молодежной политике и воспитательной работе Томского политехнического университета, сообщает пресс-служба вуза.

Новый директор с февраля 2022 года возглавлял департамент специальных проектов администрации Томской области, где занимался вопросами создания межуниверситетского кампуса. Этот пост он покинул по собственному желанию и был уволен с 17 июля 2023 года. Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь», предыдущий руководитель дирекции корпоративного развития — проректор по молодежной политике ТПУ является фигурантом уголовного дела о растрате.

Дмитрий Сон родился в 1971 году. В 1994 году окончил Томский государственный педагогический университет по специальности «Учитель математики, физики». В 1994 году был назначен начальником отдела по делам молодежи администрации города Томска. С 1996 по 2008 годы — председатель Комитета по делам молодежи, председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Томска.



С 2008 по 2011 годы работал в должности заместителя директора, позднее директора Международного культурного центра ТПУ. С марта 2011 по декабрь 2014 года — заместитель проректора по административно-хозяйственной и социальной работе ТПУ. С декабря 2014 года — заместитель проректора ТПУ по воспитательной и социальной работе. В 2020 году — проректор по общим вопросам Томского политеха. А с 2020 года — заместитель проректора по социальным вопросам Томского государственного университета.

В 2022 году возглавил департамент специальных проектов администрации Томской области.



Награжден знаком отличия «Почетный работник сферы молодежной политики», благодарностями Министерства образования и науки РФ, почетными грамотами губернатора Томской области, мэра Томска.

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