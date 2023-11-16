Томские ученые помогли открыть новый вид европейских бабочек

Ученые Биологического института Томского государственного университета вместе с коллегами из России, Литвы, Израиля и Мали открыли новый вид бабочки-древоточца, обитающей в Европе, сообщает пресс-служба ТГУ.

«Биологическое разнообразие Европы изучено практически досконально. За три столетия исследователи скрупулезно проанализировали каждое растение, каждое животное в этой части света, изучили особенности их распространения и особенности жизни, для большинства изучены и ДНК-признаки. Однако, как мы видим, шансы на открытие остаются», — говорит ученый Биологического института Томского государственного университета и АлтГУ, д.б.н. Роман Яковлев.

Вид бабочки-древоточца (Lepidoptera, Cossidae) из Южной Греции был открыт в процессе систематизации новых коллекционных материалов, полученных от европейских биологов. В исследовании приняли участие ученые из Университета наук, техники и технологии Бамако (Мали), Еврейского университета (Израиль), ТГУ и АлтГУ (Россия), Центра природных исследований (Литва).

«Находки новых видов бабочек в Европе — всегда сенсация, — отмечает Роман Яковлев. — Описания видов из тропических регионов или гор Центральной Азии — обыденное явление, но для Европы это большая редкость. Нам повезло, что мы открыли новый вид довольно крупного мотылька с полуострова Пелопонес. Размах крыльев — около четырех сантиметров, близкие виды обитают на острове Крит и в Турции. Гусеницы этой бабочки, скорее всего, живут в корнях кустарников или тростников. Наше описание базируется на исследовании большого объема сравнительного материала, изученного в коллекциях разных стран».

Посовещавшись, ученые решили назвать новый вид в честь известного итальянского энтомолога Джана-Христофоро Бозано (Gian Cristophoro Bozano), редактора серии книг «Бабочки Палеарктики». В дальнейшем исследователи планируют изучить молекулярно-генетические особенности нового вида и понять его взаимоотношения с родственными таксонами.

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