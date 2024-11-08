Определены параметры третьего моста через Томь в Томске

Градостроительный совет Томской области рассмотрел доработанный проект третьего моста через Томь.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, длина сооружения составит 1359 метров. На нем будет четыре полосы движения и выделенная полоса для общественного транспорта, велосипедов и пешеходов. Предполагается, что мост соединит Левобережную дорогу у территорий поселка Нижний Склад и правый берег в районе бывшей карандашной фабрики. Выезд в город оттуда будет через проспект Мира.

При доработке модели моста были учтены существующие и планируемые в перспективе зоны градостроительного развития, жилые зоны Томской агломерации, включающей Томск, Томский район и Северск, а также интенсивность движения по мостам и основным транспортным потокам, уровни загрузки улично-дорожной сети. Также учитывались прогнозы на основании стратегических документов о развитии территорий и инвестиционных проектов, планируемых до 2053 года.

Напомним, в конце июля прошлого года был объявлен открытый конкурс на разработку плана постройки третьего моста через Томь и составление документации по обоснованию инвестиций. Однако в августе того же года ООО «Автодор — Торговая площадка» подал жалобу на администрацию из-за некорректных требований конкурса. Выбор подрядчика был приостановлен.

О необходимости строительства третьего моста через реку Томь из-за активного развития левобережья губернатор Томской области Владимир Мазур заявлял в августе 2022 года на встрече с президентом РФ. Глава государства поручил правительству совместно с властями региона реализовать планы по строительству моста в 2023–2027 годах. Он также поручил определить источники финансирования. Власти региона оценивали строительство моста в 42 млрд рублей.

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