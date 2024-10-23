В Томске на Вершинина появится новый жилой комплекс

Томский Обзор / Фото: 23 октября 2024 // Фото: Левобережный Лайф

Новый жилой комплекс «ЛетоПарк» будет возведен на ул. Вершинина, 58, сообщают в телеграм-канале Левобережный Лайф.

Предполагается, что здесь разместят два корпуса на 9 и 16 этажей, которые вместят 409 квартир. Застройщик обещает «современные планировки, панорамное остекление с видами на город, лесной массив и реку Томь». В квартирах большой площади разместят постирочные, гардеробные и два санузла. Лобби в каждом подъезде будет выполнено в авторском дизайне.

Предполагается, что в комплексе будет закрытый двор без машин, подземный паркинг, места для хранения двухколесной техники — мотоциклов и велосипедов, а также индивидуальные кладовые.

Фото: Левобережный Лайф

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