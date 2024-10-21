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Томский Орден Октябрьской революции передали в городской музей

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В субботу, 19 октября, томский Орден Октябрьской Революции, присвоенный за успехи в трудовой и производственной деятельности, был передан на хранение в Музей истории Томска.

Как сообщает пресс-служба мэрии, передача состоялась в годовщину присвоения ордена: соответствующее решение было принято Президиумом Верховного Совета СССР 19 октября 1979 года.

— Сегодня как никогда важно помнить, что этот орден — не только дань уважения прошлому, но и напоминание о том, как важно двигаться вперед. Каждый из нас является частью этой истории, и мы должны гордиться тем, что вносим свой вклад в процветание нашего города, — цитирует пресс-служба мэра города Дмитрия Махиню.

Орден Октябрьской Революции — второй после по значимости орден в СССР. Награда была учреждена 31 октября 1967 года в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. Помимо Томска этот орден присвоили еще 32 населенным пунктам, среди которых Москва, Ленинград, Владивосток, Красноярск, Барнаул, Иркутск и другие.

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